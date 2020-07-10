Импорт газа Украиной из Европы превысил рекордные показатели 2014 года

Импорт газа из Евросоюза в Украину достиг 70 млн м3 в сутки, что является самым высоким показателем с 2014 года.

Об этом сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

«Импорт газа из ЕС достиг 70 млн м3 сутки. Это рекорд с 2014 года, когда ещё производился импорт из РФ», – написал Макогон.

По его словам, такой значительный рост стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса. «Ещё в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн м3 в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн м3 в сутки», – отметил глава оператора ГТС.

Он также пояснил, то большая часть импорта идёт на сезонную закачку в ПХГ. Если ещё два года назад основную часть газа закачивал Нафтогаз, то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании, сказал Макогон, добавив, что это «дополнительный значительный доход в бюджет Украины».

По его мнению, внедрение общеевропейских правил работы на границе – это важный элемент интеграции Украины в общеевропейский рынок газа, а свободный импорт – гарантия справедливых цен для украинских потребителей