Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится на 54,6%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг по 1 августа 2020 года увеличивает тариф НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 54,6%.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Соответствующее решение комиссия приняла с целью обеспечить наличие средств в компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Что изменится:

с 01.08.2020 тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт/ч;

тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению составит 24,75 грн/МВт/ч (без учета налога на добавленную стоимость).

При этом проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а первоначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-час.

“НКРЭКУ осознает, что такой уровень тарифа на услуги по передаче электрической энергии обременителен для потребителей электроэнергии и может негативно сказаться на конкурентоспособности украинской промышленности, однако вынуждена принять указанное решение в соответствии с требованиями законодательства Украины для обеспечения целостной, сбалансированной работы НЭК «Укрэнерго», ГП «Гарантированный покупатель», ГП «НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго» и скорейшего урегулирования проблемных вопросов в электроэнергетической сфере”, – отмечают в ведомстве.