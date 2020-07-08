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На Прикарпатье провели 14 обысков в связи с незаконной вырубкой леса (видео)

На Прикарпатье провели 14 обысков в связи с незаконной вырубкой леса (видео)

Полицейские Ивано-Франковской области провели массовые обыски на территории нескольких лесных хозяйств по делу о незаконной вырубке леса.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Детали: Правоохранители установили, что должностные лица нескольких лесных хозяйств злоупотребляли своим служебным положением и находились в предварительном преступном сговоре с субъектами хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги по лесозаготовке, “путем внесения недостоверных сведений в официальные документы и дальнейшего их использования, ведут незаконную вырубку леса”.

Правоохранителями установлен ряд лиц, предположительно причастных к совершению указанного уголовного преступления. Продолжается досудебное расследование.

9 июля детективы следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области, следователи следственного управления, оперативники уголовного розыска с привлечением спецподразделения “КОРД” и роты полиции особого назначения провели 14 обысков по месту ведения хозяйственной деятельности и проживания причастных к преступлению лиц, с целью выявления, фиксации и изъятия документов, вещей и предметов, свидетельствующих об их преступной деятельности за прошлый и текущий годы.

Все обыски проведены по решению суда и под процессуальным руководством областной прокуратуры в производствах по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины разных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.

Также полицейские провели обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Во время рейда правоохранители обнаружили также значительное количество древесины разных пород без документов.

По материалам Економічна Правда
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