Visa запускает в Украине упрощенную функцию онлайн-оплаты

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Компания Visa объявила о расширении функционала оплаты Click to Pay в Украине, что позволит потребителям осуществлять безопасные и быстрые покупки у разных продавцов и на разных платформах.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.
Что это значит:
Оплата касанием кнопки упрощает осуществление покупок онлайн тем потребителям, которые хотят пользоваться картой Visa на сайтах разных торговцев, а не одного интернет-продавца. Около 40% онлайн транзакций во всем мире проведены именно этим способом.
Безопасность. Для защиты всех типов цифровых транзакций Visa предлагает токенизацию, которая заменяет 16-значный номер учетной записи владельца карточки на защищенный код (токен), которым не могут воспользоваться мошенники. Более того, Click to Pay также взаимодействует со спецификацией токенизации EMVCo и спецификацией 3-D Secure, чтобы использовать больше инструментов безопасности для новых и существующих цифровых платежных каналов.
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