Visa запускает в Украине упрощенную функцию онлайн-оплаты

Компания Visa объявила о расширении функционала оплаты Click to Pay в Украине, что позволит потребителям осуществлять безопасные и быстрые покупки у разных продавцов и на разных платформах.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.

Что это значит:

на сайтах розничной торговли или в мобильных приложениях, отражающих пиктограмму Click to Pay , потребителям, которые предварительно добавили свою карту, не нужно будет вводить 16-значный номер карты и запоминать пароли для осуществления покупки;

потребители могут оплачивать покупки своей картой Visa там, где видят пиктограмму Visa Click to Pay. Функция этой кнопки использует передовые технологии и методы аутентификации, включая проверку устройства и биометрику для защиты транзакций.

Оплата касанием кнопки упрощает осуществление покупок онлайн тем потребителям, которые хотят пользоваться картой Visa на сайтах разных торговцев, а не одного интернет-продавца. Около 40% онлайн транзакций во всем мире проведены именно этим способом.

Безопасность. Для защиты всех типов цифровых транзакций Visa предлагает токенизацию, которая заменяет 16-значный номер учетной записи владельца карточки на защищенный код (токен), которым не могут воспользоваться мошенники. Более того, Click to Pay также взаимодействует со спецификацией токенизации EMVCo и спецификацией 3-D Secure, чтобы использовать больше инструментов безопасности для новых и существующих цифровых платежных каналов.