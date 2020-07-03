Межбанк: сработал "пятничный эффект"

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В пятницу ситуация с главой Национального банка не прояснилась и поэтому на поведение участников валютного рынка влияли сугубо экономические факторы.
Сработал “пятничный эффект” и завершение рабочей недели не привело к особому росту статистики межбанка. Он опять был достаточно вялым и оживился, как ни странно – лишь к концу дня, когда на торгах осталось лишь несколько банков-спекулянтов, а их некоторые коллеги – финансисты решили пополнить свои валютные позиции перед выходными. Это привело к подорожанию доллара к концу сессии до 27,01/27,04 гривен.
У НБУ не было необходимости выходить на межбанк, так как рынок сам находил компромиссный курс в течение дня и если бы не зазевавшиеся банки с их пополнением валютной позиции в конце сессии – курс доллара мог бы весь день так и остаться в пределах до 27 гривен. Но рост спроса в последние два часа пятничных торгов позволил спекулянтам подтянуть курс до отметки в 27,01/27,04 к завершению сессии.
Ход торгов:
В первый два часа сессии то спрос, то предложение незначительно превышали друг друга и доллар находился в очень узком коридоре 26,92-26,93/26,94-26,96 гривен.
Ближе к обеду основная часть продавцов уже закрыла свои продажи, а покупатели еще остались. Превышение спроса привело к росту курса до 26,95/26,97 на 13 часов и этот уровень котировок продержался до самого конца обеда.
После 14:00 предложение сократилось до минимума, а часть банков-покупателей еще не закрыло свои сделки. Это позволило спекулянтам вздернуть курс до 26,97/26,995 к 15 часам и до 27,01/27,04 к концу сессии.
Главные события 10 июля на межбанке:
Доллар вырос с утренних 26,93/26,96 гривен до 27,01/27,04 к концу дня;
НБУ не выходил на рынок;
Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9402 гривен, а официальный на 13 июля установлен на отметке 26,9505 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,97 / 26,99
евро – 30,44 / 30,47
российский рубль – 0,379 / 0,380
Курсы валют на Межбанке
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