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Google показала, как будет выглядеть новая умная колонка Nest

Google показала, как будет выглядеть новая умная колонка Nest

Оригинальный умный динамик Google Home, напоминающий освежитель воздуха, был анонсирован полных четыре года назад, и с тех пор ходили слухи о его возможном преемнике. Наконец, компания показала, как будет выглядеть колонка Nest — он больше походит на мыльницу.

Новое устройство Google с идентификационным номером GXCA6 только что прошло сертификацию в Федеральной комиссии по связи, однако многие технические подробности остаются пока в тайне. Внешне динамик, первым замеченный сайтом Android Police, выглядит как эллиптический цилиндр около 22 см высотой и около 15 см шириной, почти полностью покрытый тканью. Он меньше, чем его предшественник Google Home.

Из документации ясно, что динамик будет подключаться к проигрывателю через Wi-Fi или Bluetooth. Как Google Nest Mini и более ранние предшественники, Google Nest питается напрямую от сети, а не через USB-C. Подставка выполнена из нескользящего силиконового материала. Светодиоды, скорее всего, спрятаны под тканью.

После того как журналисты Mashable связались с Google, компания выслала официальное изображение будущей колонки, а также промо-видео, где гаджет показан, так сказать, в естественных условиях: пара колонок стоят за диваном, плюс еще одну носят по комнате, намекая на портативность устройства.

Вероятнее всего, Google собиралась представить новую колонку на конференции I/O в прошлом марте, но ее отменили из-за пандемии. Теперь анонс с полными техническими характеристиками следует ожидать на следующем мероприятии, предварительно намеченном на октябрь.

Google приобрела Nest еще в 2014 году за $3,2 млрд. После этого стартап по производству умных термостатов считался одной из флагманских автономных компаний под крылом Alphabet. Основателя Nest Тони Фаделла уволили с должности СЕО через два года: слишком многих не устраивал его стиль руководства. А команда перешла в отдел домашних устройств Google.

По материалам internetua.com
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