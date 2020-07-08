Google показала, как будет выглядеть новая умная колонка Nest

Оригинальный умный динамик Google Home, напоминающий освежитель воздуха, был анонсирован полных четыре года назад, и с тех пор ходили слухи о его возможном преемнике. Наконец, компания показала, как будет выглядеть колонка Nest — он больше походит на мыльницу.

Новое устройство Google с идентификационным номером GXCA6 только что прошло сертификацию в Федеральной комиссии по связи, однако многие технические подробности остаются пока в тайне. Внешне динамик, первым замеченный сайтом Android Police, выглядит как эллиптический цилиндр около 22 см высотой и около 15 см шириной, почти полностью покрытый тканью. Он меньше, чем его предшественник Google Home.

Из документации ясно, что динамик будет подключаться к проигрывателю через Wi-Fi или Bluetooth. Как Google Nest Mini и более ранние предшественники, Google Nest питается напрямую от сети, а не через USB-C. Подставка выполнена из нескользящего силиконового материала. Светодиоды, скорее всего, спрятаны под тканью.



После того как журналисты Mashable связались с Google, компания выслала официальное изображение будущей колонки, а также промо-видео, где гаджет показан, так сказать, в естественных условиях: пара колонок стоят за диваном, плюс еще одну носят по комнате, намекая на портативность устройства.

Вероятнее всего, Google собиралась представить новую колонку на конференции I/O в прошлом марте, но ее отменили из-за пандемии. Теперь анонс с полными техническими характеристиками следует ожидать на следующем мероприятии, предварительно намеченном на октябрь.

Google приобрела Nest еще в 2014 году за $3,2 млрд. После этого стартап по производству умных термостатов считался одной из флагманских автономных компаний под крылом Alphabet. Основателя Nest Тони Фаделла уволили с должности СЕО через два года: слишком многих не устраивал его стиль руководства. А команда перешла в отдел домашних устройств Google.