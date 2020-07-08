УЗ возобновляет курсирование еще 9 пригородных поездов в 2 областях

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С 11 июля “Укрзализныця” возобновляет курсирование пригородных поездов Коростень – Овруч – Выступовичи и Бахмач – Сновск.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 666 пригородных поездов.
С 11 июля в направлении Коростень – Овруч – Выступовичи будут курсировать следующие пригородные поезда:
№6450 Коростень – Выступовичи (отправление в 08:46, прибытие в 10:47, кроме вторника и четверга);
№6455 Выступовичи – Коростень (отправление в 15:16, прибытие в 17:27, кроме вторника, четверга и воскресенья);
№6453 Выступовичи – Коростень (отправление в 13:41, прибытие в 15:55, по воскресеньям);
№6454 Коростень – Бережесть (отправление в 20:40, прибытие в 22:20, ежедневно);
№6451 Бережесть – Коростень (отправление в 05:14 и прибытие в 7:04, ежедневно).
В направлении Бахмач – Сновск ежедневно будут курсировать:
№6501 Бахмач – Сновск (отправление в 08:10, прибытие в 10:36);
№6502 Сновск – Бахмач (отправление в 05:00, прибытие в 07:30);
№6503 Бахмач – Сновск (отправление в 20:28, прибытие в 22:54);
№6504 Сновск – Бахмач (отправление в 16:59, прибытие в 19:28).
“В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров – в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции”, – добавили в компании.
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