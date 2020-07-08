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Марченко поддержал ужесточение наказаний за долги по коммуналке

Марченко поддержал ужесточение наказаний за долги по коммуналке

Министр финансов Сергей Марченко выступил за ужесточение наказаний для украинцев в случае просрочки по уплате коммуналки. Сам глава Минфина не имеет прямого отношения к вопросу, но именно он подписывал меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), который предусматривает усиление санкций против граждан в подобных случаях. Об этом он рассказал в интервью.

В самом же меморандуме говорится, что власти обязались разработать адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства).

Оплата коммунальных услуг без комиссии

“Этот пункт не является структурным маяком. Но нам всем важно понимать, что плата за коммунальные услуги – обязанность каждого гражданина. В связи с пандемией государство предоставило официальную возможность избежать пени и штрафов за неуплату. И, вы знаете, процент оплаты резко снизился”, – отметил Марченко.

Министр призвал граждан к ответственности и подчеркнул, что за полученные услуги нужно платить вовремя. По его словам, это является общепринятой практикой, а между обществом и государством должно быть понимание.

“Тогда не будет возникать ситуаций, что граждане не заплатили за услуги, дальше не рассчитались поставщики, соответственно, не получили средства производители энергии. В результате по всей цепочке создана задолженность. В конце концов ситуацию решает государство. Причем за счет граждан, поскольку они платят налоги. Поэтому повторюсь, что не платить за услуги ЖКХ – ненормально. И в данном случае МВФ не при чем”, – говорит он.

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По материалам Сегодня
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