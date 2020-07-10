Денежная масса в Украине в июне возросла на 2,2%

Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% – до 1 трлн 612,422 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% – до 532,652 млрд грн.

Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков в июне выросли на 3,1% – до 448,442 млрд грн.

Депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,8% – до 1 трлн 160,907 млрд грн:

в национальной валюте вырос на 4% – до 699,148 млрд грн;

в инвалюте сократился на 1,4% – до 461,759 млрд грн.

Кредитный портфель банков в июне вырос всего на 0,1% – до 991,468 млрд грн:

объемы кредитов в нацвалюте – на 0,3%, до 606,084 млрд грн;

в инвалюте сократились на 0,4% – до 385,383 млрд грн.

Чистые международные резервы за июнь увеличились на 6,1% – до $17,478 млрд.

Напомним, мае 2020 года денежная масса выросла на 2,2%, а денежная база – на 1,5%. Депозитный портфель банков за май увеличился на 1,5%, а кредитный сократился на 1,2%.

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