Денежная масса в Украине в июне возросла на 2,2%

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Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% – до 1 трлн 612,422 млрд грн.
Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% – до 532,652 млрд грн.
Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков в июне выросли на 3,1% – до 448,442 млрд грн.
Депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,8% – до 1 трлн 160,907 млрд грн:
Кредитный портфель банков в июне вырос всего на 0,1% – до 991,468 млрд грн:
Чистые международные резервы за июнь увеличились на 6,1% – до $17,478 млрд.
Напомним, мае 2020 года денежная масса выросла на 2,2%, а денежная база – на 1,5%. Депозитный портфель банков за май увеличился на 1,5%, а кредитный сократился на 1,2%.
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