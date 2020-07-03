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Таможенники назвали самые распространенные контрабандные товары (инфографика)

Таможенники назвали самые распространенные контрабандные товары (инфографика)

За первые 6 месяцев 2020 года работники таможни зафиксировали 7,2 тысяч нарушений таможенных правил, общая стоимость предметов правонарушений составляет около 1,16 млрд грн, среди самых распространенных контрабандных товаров – табачные изделия, мобильные телефоны и планшеты, а также наркотические средства.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

“Самым резонансным случаем стало обнаружение Закарпатской таможней попытки ввоза с сокрытием от таможенного контроля мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн.

Также частыми были попытки незаконного перемещения табачных изделий. За первое полугодие таможни Гостаможслужбы предотвратили 390 таких попыток. Из незаконного оборота изъято 22,3 млн штук сигарет, стоимость которых, по ценам внутреннего рынка, составляет 12 млн грн. Кроме того, изъято почти 500 кг незаконно перемещенного табака стоимостью свыше 500 тыс грн”, – говорится в сообщении.

При этом, за 6 месяцев 2020 года таможенники зафиксировали 303 факта незаконного перемещения через таможенную границу Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

По материалам Економічна Правда
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