Адвокат получил подозрение за попытку выманить полмиллиона гривен

В Киеве сообщено о подозрении адвокату за попытку мошенническим путем завладеть 570 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

“При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева адвокату сообщено о подозрении в мошенническом завладении денежными средствами путем побуждения к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, адвокат побуждал представителя клиента к передаче 570 тыс. грн неправомерной выгоды судье за содействие в выдаче судебного приказа о взыскании с общества в пользу клиента задолженности по заработной плате в размере 7 млн ​​грн. “Однако указанные средства адвокат не собирался передавать судье и намеревался ими завладеть”, – отметили в прокуратуре.

Задержан адвокат прокурорами совместно со следователями ГУ ГП в Киеве и работниками Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины во время получения части оговоренной суммы в 30 тыс. грн.

На данный момент в суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения.