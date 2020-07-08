Amazon создаст фонд премий в $100 млн, чтобы удержать более 900 работников Zoox

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Amazon.com Inc планирует создать фонд как минимум $100 млн в виде премий, чтобы удержать на работе более 900 сотрудников производителя робомобилей Zoox, которого компания предложила купить в прошлом месяце. Как сообщает Reuters, онлайн-ритейлер может отказаться от сделки, если большое количество работников отклонит предложение работать на Amazon.
В документах сделки Amazon- Zoox значатся два списка «ключевых сотрудников». Для закрытия сделки все лица из первого списка должны перейти в Amazon, из другого – как минимум 19. Кроме того, есть еще три списка: в Amazon должны перейти 90% сотрудников из первых двух, и 88% – из третьего. Каким образом формировались списки, Reuters узнать на удалось.
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Издание The Information сообщило 30 июня, что два старших инженера Zoox, Джеймс Филбин и Марк Циммерсхофф, присоединились к Waymo, подразделения Alphabet, которое занимается разработкой беспилотных авто.
Напомним Amazon, которая активно развивается в области технологии автономного вождения, объявила 26 июня о своем согласии приобрести Zoox за $1,3 млрд.
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