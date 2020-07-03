В Днепре передали инвестору землю под строительство нового терминала аэропорта

Днепропетровская ОГА передала в аренду компании “НС-Днипро” землю под строительство терминала нового аэропорта. Это 6 участков площадью 7,6 га.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, информирует пресс-служба ОГА.

“НС-Днипро” передали землю в долгосрочную аренду на 49 лет. Для этого руководитель области подписал распоряжение, Днепровская РГА и компания-подрядчик – договор. Это главный документ, который регулирует отношения между государством и инвестором», – сказал Бондаренко.

Он пояснил, что в аренду компании “НС-Днипро” передали землю, которой ранее распоряжалось “Днипроавиа”.

“Это подрядчик инвестора. Он будет строить терминал и сопутствующую инфраструктуру. Подписан договор, еще и инвестиционное обязательство компании DCH трудоустроить определенное количество людей и платить налоги именно в местную громаду, Новоалександровскую ОТО», – сообщил Бондаренко.