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Пособие по частичной безработице: В Минэкономики поделились результатами программы

Пособие по частичной безработице: В Минэкономики поделились результатами программы

Программа поддержки по частичной безработице работает и сохранила уже более 300 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Участники программы. По словам министра, предприниматели, которые уже воспользовались поддержкой – это представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других.

По состоянию на 9 июля в центры занятости работодателями подано более 190 тыс. пакетов документов (из них более 164 тыс. – от ФЛП). Уже принято более 165 тыс. решений для проведения выплат 312 тыс. работников (из них 143,5 тыс. – ФЛП). Профинансировано 1 155,5 млн грн.

Топ-5 областей по количеству поданных заявок:

  • Львовская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Сумская;
  • Черновицкая.

Кроме того, министр отметил, что через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 тысячи), чем в мае текущего года. В целом с начала карантина эта цифра составляет 174 тыс. человек.

“На сегодня есть хорошая новость. Где-то три последние недели количество безработных остается на стабильном уровне”, – прокомментировал он ситуацию на рынке труда.

Справка Finance.ua:

Как получить помощь по частичной безработице ФЛПам:

  • в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕВ и собрать необходимый пакет документов;
  • пособие устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третей от базы начисления ЕВ, но не больше минимальной заработной платы (4723 грн) в месяц;
  • пособие предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности и в течение 30 календарных дней после завершения карантина.
По материалам Finance.UA
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