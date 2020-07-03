Пособие по частичной безработице: В Минэкономики поделились результатами программы

Программа поддержки по частичной безработице работает и сохранила уже более 300 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Участники программы. По словам министра, предприниматели, которые уже воспользовались поддержкой – это представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других.

По состоянию на 9 июля в центры занятости работодателями подано более 190 тыс. пакетов документов (из них более 164 тыс. – от ФЛП). Уже принято более 165 тыс. решений для проведения выплат 312 тыс. работников (из них 143,5 тыс. – ФЛП). Профинансировано 1 155,5 млн грн.

Топ-5 областей по количеству поданных заявок:

Львовская;

Харьковская;

Донецкая;

Сумская;

Черновицкая.

Кроме того, министр отметил, что через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 тысячи), чем в мае текущего года. В целом с начала карантина эта цифра составляет 174 тыс. человек.

“На сегодня есть хорошая новость. Где-то три последние недели количество безработных остается на стабильном уровне”, – прокомментировал он ситуацию на рынке труда.

Справка Finance.ua:

Как получить помощь по частичной безработице ФЛПам: