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Android 10 стал абсолютным рекордсменом по скорости распространения

Android 10 стал абсолютным рекордсменом по скорости распространения

Google похвасталась, что версия Android 10, вышедшая 3 сентября 2019 года, показала самые высокие темпы распространения за всю историю.

“По данным Google, Android 10 распространилась на 100 миллионах устройств спустя пять месяцев после релиза в сентябре 2019 года – на 28% быстрее по сравнению с предыдущей версией Android 9 Pie. В Google связывают такой успех с недавними инициативами Google Project Treble и Project Mainline, эксплуатирующими модульный подход обновления основных компонентов”, – говорится в сообщении.

Как видно на графике, к настоящему моменту под управлением Android 10 по всему миру работает более 400 миллионов устройств. В то же время Google скромно умалчивает, какую долю занимает Android 10 в общем объеме рынка. Официальной статистикой о популярности различных версий операционной системы Android компания Google перестала делиться уже давно. В апреле мы узнали, что за семь месяцев Android 10 смогла занять всего 8,2% рынка.

В то же время Android Pie, вышедшая в августе 2018 года, по состоянию на август 2019 года занимала 22,6% рынка Android.

“По итогу можно сказать, что за последние два года Google заметно преуспела в вопросе ускорения выпуска обновлений Android сторонними производителями, но темпы выпуска обновлений, как и сроки поддержки (двухлетний цикл с двумя крупными обновлениями), оставляют желать лучшего. Да, сравнивать iOS и Android по скорости распространения свежих версий не совсем корректно по очевидным причинам (iOS – закрытая ОС Apple, используемая только на iPhone, тогда как Android open-source проект, используемый сотнями компаний по всему миру).

И все же: под управлением iOS 13 сейчас работает 81% всех активных устройств Apple, а iOS 14 (вчера вышла первая публичная бета) будет работать даже на iPhone 6S, выпущенном в 2015 году, и iPhone SE первого поколения”, – подчеркивает издание.

По материалам ITC.ua
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