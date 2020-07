Как вернуть деньги за отмененный рейс Ryanair, если билет куплен через компанию-посредника

Из-за пандемии коронавируса Rynair пришлось отменить рейсы почти для 30 миллионов человек. При этом до конце июля в авиакомпании обещают вернуть деньги за билеты на май и за 90% июньских билетов.

Об этом заявил СЕО Rynair Эдди Уилсон в своем видеообращении.

“Это хорошие новости для тех, кто покупал билет на нашем сайте или через приложение Rynair, потому что к концу месяца все они получат ваучер на обмен билета, возврат средств за него или перенос перелета на другую дату”, – рассказал он.

В лоукосте получают обращения клиентов, которые покупали билеты через посредников, но не получили возврат. Среди таких посредников авиакомпания назвала Kiwi.com, Last Minute.com, On The Beach и Love Holidays.

В таком случае проблема в том, что эти агентства не передают актуальную информацию о контактах пассажиров авиакомпании. Соответственно – авиакомпания не может связаться из пассажиром и вернуть деньги.

Что делать:

чтобы авиакомпания взяла в обработку запрос по возврату денег, необходимо заполнить, подписать форму и отправить на электронную почту;

в форме нужно указать название агентства, номер бронирования, дату и маршрут отмененного рейса, адрес проживания, контакты и имя;

к заявлению приложить скан-копию паспорта, документа, подтверждающего адрес проживания (например, скан счета за коммунальные услуги или регистрацию в паспорте), а также подтверждение бронирования, полученное от посредника.

Скачать форму можно на сайте авиакомпании: Help – Refund/Vaucher Info — Booked on another travel website/Did NOT book on Ryanair.com/Ryanair app.