Из-за медреформы более 300 больниц оказались на грани существования - Степанов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В результате второго этапа медицинской реформы в Украине 332 медицинских учреждения имеют дефицит государственного финансирования более 50% по сравнению с 2019 годом, и фактически оказались на грани существования. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
“Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются в дофинансировании. Это детские больницы. Т.е. это такая палитра всех без исключения видов больниц”, – рассказал он.
Министр призвал Национальную службу здравоохранения как можно скорее заключить договоры.
“Дано соответствующее поручение, уже проведено несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились увольнения наших медицинских работников”, – сказал Степанов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещениемВчера, 14:16 - 1162 15
Киевляне будут платить за электроэнергию по-новомуВчера, 17:00 - 4824 14
Украинцы смогут брать ипотеку под 10%. Надо только подождать, - Зеленский5 ч. назад - 788 9
Прожиточный минимум не может быть меньше минимальной зарплаты - экономистПозавчера, 21:08 - 6066 8
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)2 ч. назад - 1671 5
Киевляне будут платить за электроэнергию по-новомуВчера, 17:00 - 4824 14
Водительские права будут выдавать по новым правилам3 ч. назад - 2729
Патрульная полиция предупредила украинских водителей об "автомобилях-двойниках"Вчера, 14:03 - 2281 1
Сколько времени нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру (инфографика)2 ч. назад - 1671 5
Штраф 6,5 тысяч евро: в Киеве дальнобойщика оштрафовали за перегруз3 ч. назад - 1511
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Позавчера, 11:48 - 1455
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1288
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1086 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 6101 14
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2552