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Из-за медреформы более 300 больниц оказались на грани существования - Степанов

Из-за медреформы более 300 больниц оказались на грани существования - Степанов

В результате второго этапа медицинской реформы в Украине 332 медицинских учреждения имеют дефицит государственного финансирования более 50% по сравнению с 2019 годом, и фактически оказались на грани существования. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются в дофинансировании. Это детские больницы. Т.е. это такая палитра всех без исключения видов больниц”, – рассказал он.

Министр призвал Национальную службу здравоохранения как можно скорее заключить договоры.

“Дано соответствующее поручение, уже проведено несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились увольнения наших медицинских работников”, – сказал Степанов.

По материалам Сегодня
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