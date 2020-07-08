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Работа с видом на Карибское море: Барбадос готовит новую визу для удаленных работников

Работа с видом на Карибское море: Барбадос готовит новую визу для удаленных работников

Правительство Барбадоса планирует запустить новую визу на 12 месяцев для удаленных работников, ведь из-за эпидемии коронавируса люди не привязаны к офисам.

Об этом сообщает The Insider.

Премьер-министр страны Миа Моттли назвала новую визу «барбадосским приветствием». Моттли считает, что в Барбадосе люди «смогут работать электронно, не возвращаясь в другие страны».

По ее словам, в настоящее время краткосрочные путешествия многим не нравится из-за ограничений, которые постоянно меняются, зато летнее пребывание на острове сделает путешествие более желанным. Таким образом в стране пытаются возродить туризм.

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Пока правительство дорабатывает детали, касающиеся этой визы. Пока неизвестно, когда ее запустят.

В то же время с 12 июля Барбадос возобновляет международное авиасообщение. Туристам из стран с высоким уровнем риска (более 10 000 новых случаев за последние семь дней) нужно пройти тест на COVID-19 за 72 часа перед отъездом. Путешественникам из стран с низким уровнем риска (менее 100 случаев в неделю) могут пройти тест за неделю до вылета.

Также туристы могут сделать тест и на острове, но тогда придется за свой счет самоизолироваться до получения результатов. В случае, если результат окажется положительным, туристов изолируют, где за ними «будут наблюдать представители Министерства здравоохранения».

По материалам hromadske.tv
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