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Существует фундаментальный конфликт между правительством и регулятором - эксперт

Существует фундаментальный конфликт между правительством и регулятором - эксперт

После отставки главы правления Национального банка Украины наиболее актуальным остается вопрос, сохранится ли в стране режим инфляционного таргетирования. Как правило, этот режим действует только в тех странах, которые имеют достаточно сильные и независимые центральные банки.

Режим инфляционного таргетирования заключается в том, что при помощи учетной ставки Нацбанк ставит цель удержать прогнозированную низкую инфляцию.

Об этом рассказал финансист, партнер iplan.ua Василий Матий на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.

“Украинцы пережили большое количество девальваций гривны, что очень подорвало доверие к нацвалюте. А это очень негативно для экономики в целом. Уменьшение долларизации экономики, увеличение гривны в безналичной форме конечно имеет положительное влияние на экономику. Поэтому первое, что мне хотелось бы сохранить после отставки Смолия – это режим инфляционного таргетирования и независимость НБУ”, – заявил Матий.

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По словам эксперта, существует фундаментальный конфликт между правительством и регулятором. Конфликт заключается в том, что для достижения краткосрочного улучшения уровня жизни и получения политических дивидендов есть высокая мотивация увеличения количества денег, дешевых кредитов и других подобных вещей, которые только на некоторое время повлияют на жизнь людей, но в себе заложат “бомбу замедленного действия” девальвации и инфляции.

По материалам Finance.UA
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