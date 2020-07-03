S&P Global сообщил о потерях банков через невыплаченные кредиты

Рейтинговое агентство S & P Global оценило убытки банков от невыплаченных кредитов в $ 2100000000000 до конца следующего года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на последнюю оценку агентства, в 2020 году потери составят $ 1300000000000, что превышает показатель прошлого года более чем в два раза.

Около 60% всех убытков придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, а больше относительный рост таких потерь будет наблюдаться в Северной Америке и Западной Европе.

Напомним: один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании HSBC был вынужден вернуться в свой план масштабного сокращения штата, который был отложен в связи со вспышкой коронавируса. Банк сократит 35 000 рабочих мест в среднесрочной перспективе.