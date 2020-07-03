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Штраф 6,5 тысяч евро: в Киеве дальнобойщика оштрафовали за перегруз

Штраф 6,5 тысяч евро: в Киеве дальнобойщика оштрафовали за перегруз

На Столичном шоссе в Киеве зафиксирован рекордный штраф в 6,5 тысяч евро для водителя грузовика, который превысил разрешенный вес на 21,84 тонну.

Об этом сообщается на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

“Общий вес нарушителя – 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного. Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области на Полтавщину”, – говорится в сообщении.

Где можно пройти контрольное взвешивание: “Комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: тридцать шестой км. трассы Киев-Чоп, седьмой км. трассы Киев-Одесса, с. Подснежники по ул. Броварской, на пересечении ул. Кольцевая и Г.Барського и на Столичном шоссе”.

Справка Finance.ua:

  • На дорогах в Украине функционируют 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения, где будут работать инспекторы “Укртрансбезопасности” совместно с полицейскими, а также под контролем Службы безопасности Украины.
  • 9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

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По материалам Finance.UA
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