В Украине могут создать новый высший суд и забрать дела у ОАСК

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В Раде рассказали, что у власти есть наработки, как забрать у Окружного административного суда право рассматривать жалобы на решения центральных органов власти. Могут создать новый высший суд.
Об этом заявил председатель правового комитета Рады Андрей Костин, говорится в материале РБК-Украина “Вторая попытка: как у Зеленского меняют судебную реформу”.
Костину не все решения Окружного суда Киева нравятся, и это хотят решить “процессуальным путем”. Могут создать Высший суд по рассмотрению административных дел.
“Это разгрузило бы ОАСК и отобрало бы у него эту специфическую категорию дел. Есть такие наработки, они признались, но пока такого решения о создании нового суда нет. На мой взгляд, реформирование путем создания новых институтов далеко не всегда эффективно”, – сказал Костин.
Напомним, в расследовании программы “Схемы” говорилось, что у трех членов Высшего совета правосудия, участвующих в рассмотрении дела судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка, мог быть конфликт интересов.
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