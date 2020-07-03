Зарегистрированных безработных предупредили об ответственности за незаконный доход

В Государственной службе занятости отметили необходимость добросовестного использования прав и обязанностей, связанных с обретением статуса безработного.

Об этом сообщает пресс служба Правительственного портала.

О чем речь: по данным Службы занятости, нередки случаи, когда лица регистрируются в службе занятости в качестве безработных, но параллельно получают доход. Такие действия оборачиваются негативными последствиями, прежде всего, для самих безработных.

Зарегистрированный безработный обязан уведомлять Службу о:

трудоустройстве;

заключении гражданского соглашения о выполнении работы/предоставлении услуг;

открытии собственного дела.

За злоупотребление статусом безработного могут:

сократить продолжительность выплат;

взыскать неправомерно выплаченные средства;

привлечь к уголовной ответственности.

Справка Finance.ua:

Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 грн (четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц).

Размер минимальной выплаты пособия по безработице, которое выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа и заработной платы, составляет 1800 грн. А лицам, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – 1000 грн (на период карантина).