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Зарегистрированных безработных предупредили об ответственности за незаконный доход

Зарегистрированных безработных предупредили об ответственности за незаконный доход

В Государственной службе занятости отметили необходимость добросовестного использования прав и обязанностей, связанных с обретением статуса безработного.

Об этом сообщает пресс служба Правительственного портала.

О чем речь: по данным Службы занятости, нередки случаи, когда лица регистрируются в службе занятости в качестве безработных, но параллельно получают доход. Такие действия оборачиваются негативными последствиями, прежде всего, для самих безработных.

Зарегистрированный безработный обязан уведомлять Службу о:

  • трудоустройстве;
  • заключении гражданского соглашения о выполнении работы/предоставлении услуг;
  • открытии собственного дела.

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За злоупотребление статусом безработного могут:

  • сократить продолжительность выплат;
  • взыскать неправомерно выплаченные средства;
  • привлечь к уголовной ответственности.

Справка Finance.ua:

  • Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 грн (четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц).
  • Размер минимальной выплаты пособия по безработице, которое выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа и заработной платы, составляет 1800 грн. А лицам, выплаты которым назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – 1000 грн (на период карантина).
  • Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста – 720 календарных дней.
По материалам Finance.UA
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