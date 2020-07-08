Бензин при курсе 30 грн/$: как изменятся цены на топливо при резком скачке доллара

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Если курс резко подскочит до 30 грн/$, то автомобильное топливо на украинских заправках подорожает на 3 грн/л. Об этом сообщил директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.
Напомним, украинский бюджет посчитан по курсу 30 грн/$, однако реальный курс на рынке сейчас держится ниже 27 грн/$. И как заметил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Черновицкой области, из-за проблем с курсом доллара украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”.
“Не знаю, кто там консультирует Зеленского и кто там в курсе происходящего в НБУ (он сказал, что все предприниматели это понимают), но разгон курса доллара до 30 грн – это страшный сон для топливного рынка. К существующему уровню это 3 грн, а значит, рост цен составит минимум 2,5 грн/л или 10% к существующим ценам. Плюс ко всему мировой рынок продолжает расти, сегодня нефть – $44/барр. (9 июля, – ред.) (в апреле была $14)”, – говорит Сергей Куюн.
По его словам, от такого скачка цен на импорт может пострадать даже президентская программа “Большая стройка” по развитию инфраструктуры в стране.
“Подрядчики уже провели тендеры и зафиксировали цены на сезон, в частности, на битум. Его подорожание на 10% из-за проседания курса приведет либо к срыву поставок, либо к пропорциональному пересмотру цен и, соответственно, смет. И это только битум, а там же и куча техники в лизингах-кредитах и т.д.”, – заметил Куюн.
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