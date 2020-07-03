В Раде снизили размер будущего налога для фермеров

Финансовый комитет Верховной Рады решил снизить размер будущего налога для малых фермеров. Соответствующее решение комитет принял в ходе заседания.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Глава комитета Даниил Гетманцев рассказал, что к нему обратилась группа народных депутатов с предложением вернуться к рассмотрению законопроектов №3131 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции” и альтернативного к нему №3131-1. Парламентарии просили пересмотреть решения, принятые комитетом 3 июня.

После консультаций в профессиональных кругах и с депутатами Рады в законе предлагают снизить минимальную сумму налогов на гектар (НДФЛ, фиксированный налог, налог на прибыль, налог на землю, ЕСВ) для производителей и физических лиц. Снизить предлагается с 1400 гривен на гектар до чуть более 1200 гривен на гектар (показатель определяется как процент от нормативной оценки земли).

В случае, если такая сумма налогов меньше установленной, разница доплачивается в местные бюджеты.

“Также проектом вводится переходный период для тех, кто регистрируется как семейные фермы. Первые два года налоговая нагрузка для них будет нулевой с последующим постепенным ростом до 2025 года”, – информируют в Раде.

Ожидается, что это решит одну из основных проблем законопроекта – проблему единоличников.

Нардепы при обсуждении отметили, что в доработанном варианте закона сняли много вопросов, но все равно будут вносить свои предложения при подготовке проекта ко второму чтению.

Также члены комитета заявили о необходимости доработки системы нормативно-денежной оценки земель, которая является базой для налогообложения, чтобы она была более справедливой.

“Поддержать редакцию подготовленного законопроекта … Внести на рассмотрение Верховной рады подготовленный в комитете проект и рекомендовать Верховной раде включить его в повестку дня и принять за основу”, – решили в ходе заседания комитета.

Отметим, комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики не видит рисков коррупции в законопроекте №3131, который предлагает новый налог для малых фермеров.