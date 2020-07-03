Как физлицу купить акции - рекомендации эксперта (видео)

Чтобы купить акции, физлицу необходимо иметь счет в ценных бумагах.

Об этом рассказал финансист, партнер iplan.ua Василий Матий на вебинаре “FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме”.

Учет таких счетов в ценных бумагах ведут специальные организации — депозитарии.

“Это что-то похожее с недвижимостью: когда мы ею владеем, то наши данные вносятся в реестр и свидетельствуют о том, что мы собственники этой недвижимости. Точно так же когда физлицо владеет ценными бумагами, то информация об этом хранится в депозитарии в реестре”, – рассказал он.

Второй этап при покупке акций — договор с брокером. Договор должен быть составлен с профессиональным участником рынка, который имеет право осуществлять операции покупки-продажи ценных бумаг.

Еще физлицу необходимо иметь банковский счет, чтобы средства с класса наличных денег перевести на счет брокера. Это необходимо сделать непосредственно для того, чтобы купить акции.

Соответственно физлица имеют возможность приобрести ценные бумаги имея три составляющих:

счет в ценных бумагах;

договор брокера;

и счет в банке.

После этого обязательно следует отчитываться о прибыли. При этом прибыль может быть:

в виде дивидендов с ценных бумаг или в виде купонов из облигаций;