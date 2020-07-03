Розничные цены на бензин и ДТ продолжили рост (таблица)

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Операторы АЗС повысили розничные цены на 20–50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», передает enkorr.
9 июля на 50 коп./л цены на бензины и дизтопливо выросли в сети Shell. На станциях Chipo топливо подорожало в среднем на 30 коп./л.
На 10 коп./л стоимость бензинов повысила BVS («Надежда»), оставив цены на ДТ на прежнем уровне.
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На станциях Mango дизтопливо подорожало на 10 коп./л, а сеть «Фактор» на 20 коп./л повысила цены на все виды топлива.
Как сообщал enkorr, рост розничных цен начался 29 июня. За этот период розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 40 коп./л.
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