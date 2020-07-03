Топливный рынок испытывает профицит бензина и дизельного топлива

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Баланс рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива (совокупность производства, импорта и экспорта) по итогам I полугодия 2020 года показывает ощутимый рост, что в условиях падения потребления указывает на большие запасы ресурса у участников рынка.
Об этом сообщила «Консалтинговая группа А-95».
«Мы оцениваем запасы дизельного топлива в рекордные 350–400 тыс. т, бензина — около 150–180 тыс. т. Эти запасы были сформированы в период низких цен и обеспечили ценовую стабильность в мае, июне и продолжают сдерживать рост цен для потребителей, несмотря на более чем двукратный рост закупочных цен на нефть и основные виды нефтепродуктов за этот период», — заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
Баланс рынка бензина в I полугодии 2020 г. вырос на 13% – до 1,05 млн т. Данный рост был полностью обеспечен увеличением производства заводом «Укртатнафта» с 362 до 491 тыс. т соответственно в первом полугодии 2019–2020 годов. Шебелинский ГПЗ снизил выпуск бензина на 11% – до 72,3 тыс. т.
Импорт остался на прошлогоднем уровне — 482 тыс. т. Основными источниками остаются Беларусь (358 тыс. т или 34% рынка) и Литва (120 тыс. т или 11% рынка).
Баланс рынка дизтоплива в I полугодии увеличился на 8,6% – до 3,42 млн т. Из этого объема украинские НПЗ обеспечили 16% поставок (+4,2 п. п.), импорт — 84% (-4,2 п. п.).
“За рассматриваемый период импорт вырос на 3,4% (с 2,77 до 2,86 млн т). Крупнейший объем остается за РФ, хотя сократился в I полугодии на 6,4% – до 38% рынка, с 1,39 – до 1,3 млн т”, – подчеркнули эксперты группы.
Отмечается, что высокие объемы российского импорта обусловлены срывом поставок ДТ из Беларуси в первом квартале в связи с недозагрузкой белорусских НПЗ. По итогам полугодия они поставили в Украину 794 тыс. т (-24% к аналогичному периоду прошлого года). Доля белорусского топлива на украинском рынке соответственно уменьшилась с 33% до 23,2%.
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