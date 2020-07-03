Южмаш изготовит 5 тысяч электробусов совместно с южнокорейской компанией

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ГП «ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова” будет производить электробусы совместно с южнокорейской компанией Caris.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Facebook.
“Государственное космическое агентство Украины, “Южмаш” и южнокорейская компания Caris подписали меморандум о сотрудничестве по производству 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд гривен со сроками производства до 2023 года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что многопрофильная группа Caris уже ведет проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине.
“Мы очень рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализует намерения по расширению коллаборации с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения”, – сказал председатель правления Caris Ю Чхоль.
Стороны приняли программу совместных действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмену лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, обсудили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.
“Южмаш” долгое время был недостаточно загружен и находился в тяжелом экономическом положении, но смог полностью сохранить работоспособность и эффективность машиностроительного предприятия. Сотрудничество c Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода”, – подчеркнул генеральный директор “Южмаша” Сергей Войт.
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