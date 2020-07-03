SkyUp запустил онлайн-регистрацию на рейс с бесплатным выбором мест

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Украинский авиаперевозчик SkyUp добавил функцию онлайн-регистрации для пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.
Онлайн регистрация действует на рейсы SkyUp из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. Также можно зарегистрироваться онлайн, если полет выполняется с партнерами-туроператорами.
Когда можно зарегистрироваться: регистрация открывается за 48 часов до вылета. Закрывается за 5 часов до начала рейса.
Как зарегистрироваться онлайн:
В аэропорту, если пассажир уже зарегистрирован онлайн и путешествует только с ручной кладью, он может сразу идти на контроль безопасности. При наличии багажа его необходимо сдать на стойках Drop Off или на стойках регистрации на рейс.
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