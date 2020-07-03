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SkyUp запустил онлайн-регистрацию на рейс с бесплатным выбором мест

SkyUp запустил онлайн-регистрацию на рейс с бесплатным выбором мест

Украинский авиаперевозчик SkyUp добавил функцию онлайн-регистрации для пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.

Онлайн регистрация действует на рейсы SkyUp из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. Также можно зарегистрироваться онлайн, если полет выполняется с партнерами-туроператорами.

Когда можно зарегистрироваться: регистрация открывается за 48 часов до вылета. Закрывается за 5 часов до начала рейса.

Как зарегистрироваться онлайн:

  • нужно зарегистрироваться как пользователь на www.skyup.aero и ввести фамилию и номер бронирования или билета;
  • если вы уже зарегистрированный пользователь, надо перейти к вкладке «Бронирование»;
  • при полете в путешествие с туром, надо будет указать фамилию и номер ваучера во вкладке «Мой билет».

В аэропорту, если пассажир уже зарегистрирован онлайн и путешествует только с ручной кладью, он может сразу идти на контроль безопасности. При наличии багажа его необходимо сдать на стойках Drop Off или на стойках регистрации на рейс.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания SkyUp Airlines приостановила продажу авиабилетов на большинство международных направлений в 1 августа.
  • Также SkyUp Airlines с 5 июля отменила некоторые рейсы по Украине в связи с коммерческими причинами.

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По материалам Finance.UA
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