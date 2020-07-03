Особенности арендной платы в посткарантин - разъяснение юриста

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В соответствии с ч.4 ст.762 Гражданского кодекса, наниматель (арендатор) имеет право требовать уменьшения платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, возможность пользования имуществом существенно уменьшилась.
Об этом сообщают юристы, пишет budport.
Согласно ч.6 ст.762 Гражданского кодекса, наниматель (арендатор) освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает.
Арендатор имеет право требовать уменьшения размера арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, изменились предусмотренные договором условия хозяйствования или существенно ухудшилось состояние объекта аренды.
К обстоятельствам, за которые арендатор не отвечает, закон как раз и относит карантинные меры, ограничивающие использование арендованного помещения или доступ к такому помещению третьих лиц.
Если с полной невозможностью пользоваться имуществом все понятно и арендатор вправе требовать освобождения от арендной платы, то по частичной невозможности однозначного ответа нет.
В договоре можно предусмотреть любые условия, которые прямо не запрещены законом. Именно в договоре стороны могут урегулировать взаимоотношения, связанные с изменением порядка начисления арендной платы.
Вышеупомянутым проектом постановления предлагается освободить от уплаты аренды на период карантина субъекты хозяйствования, которые пользуются государственной имуществом и которые ввиду ограничительных мер не вели деятельность.
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Также проектом постановления предлагается начислять арендную плату в размере 50% и 25% в зависимости от вида деятельности.
Влечет ли за собой принятие нормы о льготной арендной плате перезаключение договора – заключение нового договора не требуется.
Стоимость арендной платы является только одним из многих условий договора аренды, и его изменение не влечет за собой необходимости перезаключения договора.
Изменение арендной платы происходит по следующей схеме:
Должен ли арендатор доказывать, что не работал в период карантина? Арендатор должен доказывать те обстоятельства, на которые он ссылается. В этом случае доказательством того, что арендатор не вел деятельность, является запрет Кабмина или других субъектов власти на ведение именно такой деятельности, которую осуществлял арендатор в арендованных помещениях. Поскольку законодатель привязал возможность уменьшения платы именно к ограничительным противоэпидемическим мерам, арендатору необходимо доказать, что было именно такое ограничение и оно повлияло на его деятельность.
Пример. Отделение банка, которое арендует помещение в торгово-развлекательном центре, имеет право на уменьшение арендной платы на период, когда такой торгово-развлекательный центр был закрыт. В то же время другому отделению банка, которое находится в отдельном помещении со своим входом, арендодатель имеет правовые основания отказать.
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