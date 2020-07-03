В Европе просят отложить введение новых экологических стандартов для автомобилей

ACEA, Европейская ассоциация производителей автомобилей, направила письмо еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону с просьбой отложить введение в Евросоюзе новых экологических стандартов Евро-6.

Новые экологические стандарты Евро-6 для автомобилей должны вступить в силу в Европе с 1 января 2021 года. Однако, ACEA утверждает, что автопроизводители пока к этому не готовы.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса у автопроизводителей, импортеров и дилеров скопились большие запасы машин с двигателями, которые по экологии соответствуют сегодняшним стандартам. Они их просто не успеют продать до 1 января 2021 года.

ACEA обратила внимание Тьерри Бретона, что правительство Китая из-за пандемии коронавируса приняло решение отложить введение более строгих экологических стандартов для автомобилей. Подобного ждут и от Евросоюза.