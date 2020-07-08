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Маск: Tesla "очень близка" к презентации революционной технологии для беспилотных авто

Маск: Tesla "очень близка" к презентации революционной технологии для беспилотных авто

Американский производитель электромобилей Tesla “очень близок” к презентации технологии 5 уровня для беспилотных автомобилей.

Об этом заявил основатель Tesla Маск, передает Reuters.

“Я уверен, что технологию 5 уровня или полную автономию запустят, и, думаю, это произойдет очень быстро.

Я уверен, что у нас будет готов базовый функционал технологи пятого уровня в этом году”, – сказал Маск.

В соответствии со стандартами Профессиональной ассоциации инженеров-автомобилестроителей (SAE International), есть 6 уровней автоматизации для беспилотных автомобилей.

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Шестой уровень означает, что беспилотный автомобиль ведет себя как квалифицированный водитель. Стандарты SAE официально приняты государственными регуляторами, инженерами, автопроизводителями и инвесторами.

Сейчас автопроизводители в этом сегменте достигли лишь четвертого уровня. Этого недостаточно, чтобы соответствовать всем нормам безопасности.

“Тesla находится на финальной стадии разработки охлаждающей и терморегулирующие систем, что позволит устанавливать мощные компьютеры на беспилотные авто”, – добавил Маск.

По материалам Економічна Правда
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