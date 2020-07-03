"Укравтодор" поможет: местные дороги передадут на его баланс

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский считает, что все дороги местного значения должны перейти на баланс “Укравтодору”. В то же время он говорит, что это не совпадает с политикой децентрализации.
Об этом президент заявил на брифинге в Волынской области.
Зеленский говорит, что во многих случаях в Украине дорог нет.
“Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько мы дорог построим. А потом все города передадут “Укравтодору”, все местные дороги, и мы решим эту проблему по крайней мере лет на 10”, – заявил он.
Напомним, президент заявлял, что планируется до конца года отремонтировать рекордные 370 км дорог в Закарпатской области.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"4 ч. назад - 1957 12
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 6048 7
"Нафтогаз" подал документы на конкурс поставщика "последней надежды"4 ч. назад - 277 3
Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районамВчера, 14:04 - 14521 3
Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районамВчера, 14:04 - 14521 3
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 6048 7
Как отличить поддельную валюту от настоящейВчера, 20:00 - 5264 1
Туроператор Join Up отменил десятки рейсов из Украины в Египет (список)5 ч. назад - 3942
Премьер прокомментировал идею об увеличении налога на гектар землиВчера, 15:00 - 3533 2
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Вчера, 11:48 - 1103
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1170
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1018 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 5827 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2368