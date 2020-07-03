"Укравтодор" поможет: местные дороги передадут на его баланс

Президент Владимир Зеленский считает, что все дороги местного значения должны перейти на баланс “Укравтодору”. В то же время он говорит, что это не совпадает с политикой децентрализации.

Об этом президент заявил на брифинге в Волынской области.

Зеленский говорит, что во многих случаях в Украине дорог нет.

“Я думаю, что через год-два люди увидят, сколько мы дорог построим. А потом все города передадут “Укравтодору”, все местные дороги, и мы решим эту проблему по крайней мере лет на 10”, – заявил он.

Напомним, президент заявлял, что планируется до конца года отремонтировать рекордные 370 км дорог в Закарпатской области.