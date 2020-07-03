По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,926 млн и 39,796 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 33), максимальный курс продажи доллара 30,32 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,95-26,96 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 75 активных заявок по доллару на сумму 75,722 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,9500 – 10 000

26,9500 – 10 000

26,9400 – 45 000

26,9400 – 99 000

26,9400 – 30 000

26,9400 – 39 000

26,9400 – 50 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9500 – 37 000

26,9500 – 35 000

26,9500 – 5 000

26,9500 – 5 000

26,9500 – 10 000

26,9500 – 30 000

26,9500 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9927 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9271 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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