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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,926 млн и 39,796 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 33), максимальный курс продажи доллара 30,32 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,95-26,96 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 75 активных заявок по доллару на сумму 75,722 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,9500 – 10 000
26,9500 – 10 000
26,9400 – 45 000
26,9400 – 99 000
26,9400 – 30 000
26,9400 – 39 000
26,9400 – 50 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9500 – 37 000
26,9500 – 35 000
26,9500 – 5 000
26,9500 – 5 000
26,9500 – 10 000
26,9500 – 30 000
26,9500 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9927 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9271 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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