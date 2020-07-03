Авиакомпании не несут ответственности за отказ во въезде в страны - Госавиаслужба

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Согласно авиационным правилам авиакомпании не отвечают за отказ пассажиру во въезде в страну, а обо всех необходимых для въезда документах должны позаботиться сами пассажиры.
Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.
“Авиакомпания не несет ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну (пункты назначения, транзита) и имеет право отказать в перевозке пассажиру, который не выполнил применяемых законов или документы которого не оформлены должным образом”, – отметили в ведомстве.
Хотя с 15 июня этого года Украина возобновила международное авиасообщение, но при этом значительное количество стран мира, в том числе страны Европейского Союза, остаются закрытыми для туристических поездок украинцев.
Что нужно знать пассажиру:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"5 ч. назад - 2392 14
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 6465 9
Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районамВчера, 14:04 - 15116 3
КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещениемОколо часа назад - 254 2
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 6465 9
Как отличить поддельную валюту от настоящейВчера, 20:00 - 6108 1
Туроператор Join Up отменил десятки рейсов из Украины в Египет (список)6 ч. назад - 5780
Премьер прокомментировал идею об увеличении налога на гектар землиВчера, 15:00 - 3588 2
Прожиточный минимум не может быть меньше минимальной зарплаты - экономистВчера, 21:08 - 3054
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Вчера, 11:48 - 1141
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1186
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1022 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 5861 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2393