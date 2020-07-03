Авиакомпании не несут ответственности за отказ во въезде в страны - Госавиаслужба

Согласно авиационным правилам авиакомпании не отвечают за отказ пассажиру во въезде в страну, а обо всех необходимых для въезда документах должны позаботиться сами пассажиры.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.

“Авиакомпания не несет ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну (пункты назначения, транзита) и имеет право отказать в перевозке пассажиру, который не выполнил применяемых законов или документы которого не оформлены должным образом”, – отметили в ведомстве.

Хотя с 15 июня этого года Украина возобновила международное авиасообщение, но при этом значительное количество стран мира, в том числе страны Европейского Союза, остаются закрытыми для туристических поездок украинцев.

Что нужно знать пассажиру:

пассажир отвечает за получение всех необходимых для путешествия документов, в частности виз, разрешений, справок и т.д.;

ответственность за выполнение требований законодательства по выезду, въезду, транзиту страны отправления, прибытия и транзита также на пассажирах;

пассажир должен по требованию авиакомпании или государственных органов уплатить соответствующий тариф за перевозку в обратном направлении, если от него потребуется вернуться в место отправления из-за отказа страны следования принять такого пассажира;

авиакомпания имеет право не возвращать суммы, уплаченные пассажиром за выполненную воздушную перевозку до места, где было отказано пассажиру во въезде или места депортации.

Справка Finance.ua:

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной зоны» по показателям заболеваемости COVID -19.

Кабмин разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран «красной зоны» при условии, что они сделают тест на COVID -19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и получат отрицательный результат.