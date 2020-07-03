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КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещением

КГГА: В Киеве построят «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с освещением

Еще прошлым летом в КГГА заявили о планах построить современную «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с LED-освещением, навигацией и велопарковками. Теперь «Киевавтодор» конкретизировал данные планы, рассказав о подробностях реализации проекта суммарной стоимостью 184 млн грн.

Помимо велодорожки там будет пешеходный променад с освещением и зонами отдыха. Новая веломагистраль свяжет мост Патона, мост Метро (запланированный веломаршрут «Лесная-Центр»), Парковый пешеходный мост (выезд на рекреационную зону Труханова острова, а также на веломаршрут «Троещина-Центр») и Подол. Пешеходную зону обустроят из фигурных элементов мощения, при этом покрытие выполнят по концепции безбарьерной среды. На пересечениях велодорожки с проезжей частью установят светофоры, что значительно повысит безопасность велосипедистов.

Проект предусматривает выполнение комплекса работ на участке более 5 км. В частности, на первом этапе демонтируют старое покрытие, а также элементы, которые будут мешать строительству. На выполнение этих работ необходимо около 9 млн грн. На всей длине велодорожки и тротуара в данный момент отсутствует освещение. В проекте предусмотрена установка опор, светильников, прокладка энергосети и подключение ее к городской системе. На выполнение данных работ необходимо около 11 млн грн.

Новую велодорожку и пешеходную зону присоединят к системе «Kyiv Smart City». Вдоль маршрута установят камеры видеонаблюдения. На всей протяженности проложат сети для работы системы видеонаблюдения. На это сметой предусмотрено 10 млн грн. Велодорожка получит многослойное асфальтовое покрытие. Также построят основу — песчано-щебеночную подушку. Площадь покрытия велосипедной дорожки составит 13,027 тыс. кв. м. На выполнение непосредственно работ по строительству всех слоев конструкции велосипедной дорожки и тротуара вдоль нее необходимо около 93 млн грн.

Вдоль велодорожки и променада высадят новые деревья, кусты, газоны. Появятся вдоль Набережного шоссе ряды и зоны отдыха. На благоустройство территории предусмотрено 13 млн грн. Чтобы сдержать склон на нижних ярусах построят новые подпорные стенки. Также отремонтируют противооползневые сооружения. На это предусмотрено около 5,5 млн грн. Обновят вдоль нового маршрута и инженерные системы, в частности, сеть ливнестоков и систему отвода дренажных вод. Предусмотрено строительство новых участков. Стоимость данных работ составляет около 15 млн грн. Оставшиеся средства предусмотрены на археологические изыскания (в случае необходимости), создание безопасных условий на строительстве и другие производственные расходы.

По материалам ITC.ua
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