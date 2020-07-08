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Apple обещает поддержку Thunderbolt в своих новых компьютерах Mac на базе чипов ARM

Apple обещает поддержку Thunderbolt в своих новых компьютерах Mac на базе чипов ARM

Компания Apple решила отказаться от использования процессоров Intel и перейти на чипы ARM собственной разработки. Вместе с тем, даже несмотря на отсутствие процессоров Intel, Apple обещает и далее поддерживать подключения Intel Thunderbolt USB-C в новых компьютерах на базе собственных чипов.

«Более десяти лет назад Apple объединилась с Intel с целью проектирования и разработки Thunderbolt, и сегодня наши клиенты наслаждаются скоростью и гибкостью, которые она дает каждому Mac. Мы по-прежнему привержены будущему Thunderbolt и будем поддерживать его в Mac с чипами Apple», — заявил представитель Apple.

Однако следует отметить, что, несмотря на длительное сотрудничество, Apple всё ещё не предложила поддержку интерфейса Thunderbolt в каких-либо своих продуктах, кроме компьютеров Mac с процессорами Intel. В частности, планшет iPad Pro на базе собственного процессора ARM отличается наличием обычного порта USB-C, а не разъёма Thunderbolt 3. В комплекте разработчика Apple для ARM также предлагаются только стандартные порты USB-C.

Ожидается, что Apple выпустит свои первые компьютеры Mac на базе ARM-процессоров до конца 2020 года. Компания планирует полностью перевести линейку своих продуктов на собственные чипы в течение 2 лет.

По материалам ITC.ua
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