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Нужен системный подход к контролю за иностранными инвестициями - Минэкономики

Нужен системный подход к контролю за иностранными инвестициями - Минэкономики

В Украине должен быть сформирован системный подход к ведению контроля за привлечением иностранных инвестиций.

Об этом заявила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди в рамках VI Ukrainian Antitrust Forum, сообщила пресс-служба Минэкономики.

«Скрининг влияния инвестиций на национальную безопасность государства является критически важным. В период трансформации Антимонопольного комитета Украины и сферы безопасности и обороны должен быть сформирован системный подход к ведению контроля за привлечением таких иностранных инвестиций», – сказала Панаиотиди.

По информации Минэкономики, в Украине на сегодняшний день не существует специального законодательства, которое бы регулировало осуществление скрининга международных инвестиций, имеющих стратегическое значение для безопасности государства. Де-факто эту функцию контроля осуществляет Антимонопольный комитет Украины, что, по мнению министерства, является неестественным относительно его полномочий.

Как отмечается, с целью регулирования этих вопросов и учитывая лучшие международные практики, Минэкономики вместе с международными партнерами разработан проект Закона Украины «О порядке осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины», реализация которого предполагает: внедрение системы оценки влияния иностранных инвестиций; предотвращение концентрации иностранного капитала в сферах, имеющих стратегическое значение; предоставление компаниям стратегического значения возможность сотрудничать с инвесторами, имеющими безупречную деловую репутацию; обеспечение для иностранных инвесторов прозрачного механизма оценки воздействия своих инвестиций и согласования договоров со стратегически важными предприятиями.

По материалам УКРИНФОРМ
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