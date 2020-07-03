Нужен системный подход к контролю за иностранными инвестициями - Минэкономики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине должен быть сформирован системный подход к ведению контроля за привлечением иностранных инвестиций.
Об этом заявила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди в рамках VI Ukrainian Antitrust Forum, сообщила пресс-служба Минэкономики.
«Скрининг влияния инвестиций на национальную безопасность государства является критически важным. В период трансформации Антимонопольного комитета Украины и сферы безопасности и обороны должен быть сформирован системный подход к ведению контроля за привлечением таких иностранных инвестиций», – сказала Панаиотиди.
По информации Минэкономики, в Украине на сегодняшний день не существует специального законодательства, которое бы регулировало осуществление скрининга международных инвестиций, имеющих стратегическое значение для безопасности государства. Де-факто эту функцию контроля осуществляет Антимонопольный комитет Украины, что, по мнению министерства, является неестественным относительно его полномочий.
Как отмечается, с целью регулирования этих вопросов и учитывая лучшие международные практики, Минэкономики вместе с международными партнерами разработан проект Закона Украины «О порядке осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины», реализация которого предполагает: внедрение системы оценки влияния иностранных инвестиций; предотвращение концентрации иностранного капитала в сферах, имеющих стратегическое значение; предоставление компаниям стратегического значения возможность сотрудничать с инвесторами, имеющими безупречную деловую репутацию; обеспечение для иностранных инвесторов прозрачного механизма оценки воздействия своих инвестиций и согласования договоров со стратегически важными предприятиями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жильяВчера, 11:08 - 10950 22
МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения независимого главы НБУ - ГонтареваВчера, 09:47 - 2726 15
Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"Вчера, 09:00 - 26898 12
Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"2 ч. назад - 1465 11
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 5627 5
Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районамВчера, 14:04 - 13858 3
На сколько подорожают "еврономера", если при растаможке не будут учитывать их возрастВчера, 16:44 - 5627 5
ПриватБанк забирает кастрюли и телевизоры за долги фирмы Коломойского на 1,3 млрд грнВчера, 13:25 - 4599
Как отличить поддельную валюту от настоящейВчера, 20:00 - 4416 1
Водителей массово штрафуют за перегруз: ТОП антирекордовВчера, 12:18 - 3751 1
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)Вчера, 11:48 - 1066
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1145
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 999 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 5774 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 2330