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При каком налоговом долге "упрощенец" должен перейти на общую систему

При каком налоговом долге "упрощенец" должен перейти на общую систему

В Налоговом кодексе установлен размер суммы долга, при наличии которой плательщикам единого налога следует отказаться от упрощенной системы налогообложения.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

Что это значит:

  • если у физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов будет налоговый долг в размере более 1020 грн (60 необлагаемых минимум доходов граждан), в таком случае такой плательщик должен в последний день второго из двух последовательных кварталов перейти на общую систему налогообложения;

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  • при этом если налогоплательщик сам не перейдет на общую систему, то налоговый орган вправе по своему решению исключить из реестра плательщиков единого налога такого должника;
  • вернуться на упрощенную систему налогообложения физическое лицо – предприниматель сможет только после погашения долга и только по истечении четырех последовательных кварталов с момента принятия решения налоговым органом.

Справка Finance.ua:

  • В частности, с 60 до 30 календарных дней со дня вручения должнику налогового требования сокращен срок, в течение которого производятся взыскания средств и продажа имущества должника.
  • Физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйствования, может получить информацию о наличии налогового долга, воспользовавшись электронным кабинетом, а также через официальный вебпортал ГНС.
По материалам Finance.UA
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