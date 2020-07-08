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Samsung вслед за Apple может прекратить комплектовать телефоны зарядными устройствами

Samsung вслед за Apple может прекратить комплектовать телефоны зарядными устройствами

Samsung обсуждает планы по исключению зарядного устройства из комплектующих для некоторых своих смартфонов. Пользователи могут увидеть первые телефоны Samsung, которые будут продаваться без «зарядок», начиная со следующего года, пишет sammobile.com.

Зарядные устройства постоянно идут в комплекте с телефоном. Однако мир прошел долгий путь с тех пор, когда у каждого производителя был свой фирменный слот для зарядки. Сейчас все производители Android используют стандартные USB-разъемы со стандартом Type-C, которые теперь распространяются даже на устройстве среднего уровня. Теперь зарядка от одного телефона легко подойдет к другому.

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Скорее всего, у вас дома накопилось уже несколько зарядных устройств, которые вы больше не используете. Samsung рассчитывает на это повсеместное распространение зарядок, чтобы больше не поставлять их с новыми телефонами.

Вопрос о том, будет ли экономия за счет исключения зарядных устройств причиной для снижения цен, еще неизвестно.

Samsung уже сейчас использует такую ​​тактику – многие из его бюджетных телефонов продаются без наушников.

Samsung – не первая компания, которая решила экономить на зарядках. По сообщениям, Apple может не включать зарядное устройство к iPhone 12, который должен появиться в этом году. Если Apple это сделает и снимет зарядное устройство из комплекта своего нового iPhone, можно ожидать, что Samsung примет аналогичное решение в следующем году, предполагает издание.

По материалам Mind
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