Туроператор Join Up отменил десятки рейсов из Украины в Египет (видео)

Украинский туроператор Join UP! в июле значительно уменьшает количество рейсов в Египет.

Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.

“Мы частично сокращаем полетную программу в Египет. До 1 августа Join UP! будет летать в Египет реже, чем планировалось”, – отмечается в сообщении.

В конце июня Египет попал в «красную» зону в связи с изменением ситуации в Каире и Александрии. Так что после возвращения из отдыха теперь следует делать ПЦР-тестирование или идти на 14-дневную домашнюю самоизоляцию под контролем приложении «Действуй дома» или обсервацию.

Это снизило спрос на поездки в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Поэтому в компании решили уменьшить количество рейсов по этим направлениям до 1 августа.

Какие рейсы отменены:

из Харькова в Шарм-эль-Шейх: 14.07.2020, 21.07.2020, 28.07.2020;

из Запорожья в Шарм-эль-Шейх: 16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020;

из Одессы в Шарм-эль-Шейх: 09.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020;

из Львова в Хургаду: 08.07.2020, 15.07.2020, 22.07.2020, 29.07.2020;

из Львова в Шарм-эль-Шейх: 16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020.

из Киева в Шарм-эль-Шейх: 14.07.2020, 16.07.2020, 18.07.2020, 19.07.2020, 21.07.2020, 23.07.2020, 25.07.2020, 26.07.2020, 28.07.2020, 30.07.2020;

из Киева в Хургаду: 13.07.2020. 17.07.2020, 20.07.2020, 24.07.2020, 27.07.2020, 31.07.2020.

Что делать, если приобрели тур на отмененные даты. Компания предложит воспользоваться возможностью вылететь на выбранный в Египте курорт ближайшим рейсом, в некоторых случаях – из другого города. Также можно будет перебронировать тур по другому направлению – в Турцию или Албанию. За всеми деталями следует обращаться к турагентам.