Туроператор Join Up отменил десятки рейсов из Украины в Египет (видео)

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Украинский туроператор Join UP! в июле значительно уменьшает количество рейсов в Египет.
Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.
“Мы частично сокращаем полетную программу в Египет. До 1 августа Join UP! будет летать в Египет реже, чем планировалось”, – отмечается в сообщении.
В конце июня Египет попал в «красную» зону в связи с изменением ситуации в Каире и Александрии. Так что после возвращения из отдыха теперь следует делать ПЦР-тестирование или идти на 14-дневную домашнюю самоизоляцию под контролем приложении «Действуй дома» или обсервацию.
Это снизило спрос на поездки в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Поэтому в компании решили уменьшить количество рейсов по этим направлениям до 1 августа.
Какие рейсы отменены:
Что делать, если приобрели тур на отмененные даты. Компания предложит воспользоваться возможностью вылететь на выбранный в Египте курорт ближайшим рейсом, в некоторых случаях – из другого города. Также можно будет перебронировать тур по другому направлению – в Турцию или Албанию. За всеми деталями следует обращаться к турагентам.
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