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Цена на золото побила почти 10-летний рекорд: причины роста

Цена на золото побила почти 10-летний рекорд: причины роста

По состоянию на среду, 8 июля, цена на золото составляет $1800 за тройскую унцию (31,1034768 грамма). Впервые с 2011 года его стоимость достигла такого уровня. Опасения вокруг роста заболеваемости COVID-19 повысили спрос инвесторов на безопасные активы, сообщает Reuters.

“Инвесторы хеджируют уязвимость к более рискованным активам просто потому, что растет и расширяется убеждение, что любое восстановление вряд ли будет V-образным”, – сообщил главный рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

По его словам, рынки, как правило, работают через призму оптимизма, а он находится под давлением в данный момент, и золото извлекает из этого выгоду.

При этом аналитик Julius Baer Карстен Менке рассказал, что в средней и долгосрочной перспективе улучшение экономического фона может изменить ситуацию. Подчеркнув, что спрос на безопасные активы был наиболее высоким в пострадавших странах, таких как США и Великобритания.

Отмечается, что вспышка коронавируса в США 7 июля достигла 3 млн подтвержденных случаев. Все больше штатов отчитываются о рекордном количестве зараженных, а Флорида может столкнуться с нехваткой больничных коек в отделениях интенсивной терапии.

По материалам УБР
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