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Кабмин выделил почти 30 млрд на закрытие «дыры» в Пенсионном фонде

Кабмин выделил почти 30 млрд на закрытие «дыры» в Пенсионном фонде

Кабинет Министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Соответствующее постановление принято Правительством 8 июля.

Документ вносит изменения в доходную и расходную части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2020 год.

Согласно документу, доходы ПФУ в 2020 году вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен. При этом собственные доходы фонда вырастут с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.

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«В целом, ассигнования из бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда возрастают на 29 704,1 млн гривен», – говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, в бюджете ПФУ учтены 10 млрд гривен расходов на выплату пенсионерам в апреле по 1000 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин предлагает платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат. Соответствующий проект закона правительство рассмотрело на своем заседании.
  • Министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что средний размер пенсии в Украине вырос до 3400 гривен.
По материалам Finance.UA
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