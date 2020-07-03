Кабмин выделил почти 30 млрд на закрытие «дыры» в Пенсионном фонде

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Кабинет Министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Соответствующее постановление принято Правительством 8 июля.
Документ вносит изменения в доходную и расходную части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2020 год.
Согласно документу, доходы ПФУ в 2020 году вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен. При этом собственные доходы фонда вырастут с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.
«В целом, ассигнования из бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда возрастают на 29 704,1 млн гривен», – говорится в пояснительной записке к проекту.
В частности, в бюджете ПФУ учтены 10 млрд гривен расходов на выплату пенсионерам в апреле по 1000 гривен.
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