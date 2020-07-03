Автопроизводство в Украине в I полугодии сократилось на 36%

В июне украинскими предприятиями было произведено 336 единиц автотранспортной техники, сообщает Укравтопром.

Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом, уменьшился на 43%. Как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод – «Еврокар», где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей марки Шкода.

Производство автобусов просело на 9% до 50 штук. В июне автобусы производили «Черкасский автобус», «Черниговский автозавод» и «ЗАЗ».

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В сегменте коммерческих автомобилей производства не было, как и год назад.

Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по июнь 2020 года в Украине собрали 1886 ед. автотранспортных средств или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года:

легковых автомобилей – 1611 шт. (-36,4%);

коммерческих – 24 шт. (+14,3%);