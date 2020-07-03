За задержку пенсий и зарплат предлагают установить компенсации

Кабмин предлагает платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат. Соответствующий проект закона правительство рассмотрело на своем заседании в среду, 8 июля.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

“Кабмин рассмотрел проект Закона о перечне видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация”, – написал депутат.

Задержка либо выплат будет компенсироваться:

пенсии;

ежемесячное денежное пожизненное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработные платы;

сумма индексации денежных доходов граждан.

Справка Finance.ua:

Сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 июня, по данным Госстата, достигла 3142,8 млн гривен.

С 2017 до 2019 год долги по выплате заработной платы увеличились на 662 млн грн, или на 25% до 2,55 млрд грн.

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