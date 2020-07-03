За задержку пенсий и зарплат предлагают установить компенсации

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Кабмин предлагает платить украинским гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат. Соответствующий проект закона правительство рассмотрело на своем заседании в среду, 8 июля.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
“Кабмин рассмотрел проект Закона о перечне видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация”, – написал депутат.
Задержка либо выплат будет компенсироваться:
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