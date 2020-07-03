Еврокомиссия разрешила Германии выделить 500 миллиардов евро для поддержки бизнеса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Еврокомиссия разрешила Германии выделить 500 млрд евро для поддержки бизнеса в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на DPA.
“Комиссия установила, что это мера поможет Германии противодействовать негативным экономическим последствиям вспышки коронавируса в стране. Она необходима и пропорциональна”, – говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.
Исполнительный вице-президент по вопросам конкуренции Вестагер отметила, что план содержит достаточно предохранителей для того, чтобы избежать искажения конкуренции.
“В эти сложные времена мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве со странами-членами, чтобы найти действенные решения, которые бы упростили доступ к финансированию для компаний, пострадавших в результате пандемии коронавируса, соблюдая при этом правила ЕС”, – отметила она.
Подавляющее большинство средств будут предоставляться в форме гарантированных государством займов – 400 млрд евро, а также в форме субсидированных долговых инструментов и инструментов рекапитализации (всего около 100 млрд).
Претендовать на эти средства смогут только компании, у которых на конец прошлого года еще не было проблем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на газ для населения изменятся - СМИВчера, 14:02 - 10950 8
МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения независимого главы НБУ - Гонтарева5 ч. назад - 934 7
Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жилья4 ч. назад - 3151 6
Кличко сообщил, планируют ли строительство ТРЦ вместо рынка "Петровка"Вчера, 13:20 - 1604 6
Автофиксация ПДД: оказалось, что штрафы можно не платитьВчера, 19:00 - 21934 5
Google предупреждает: Срочно удалите эти приложения со смартфонаВчера, 23:28 - 102839
Автофиксация ПДД: оказалось, что штрафы можно не платитьВчера, 19:00 - 21934 5
Просят "не напрягаться" за 100 долларов: Петрашко нашел проблему с "минималкой"6 ч. назад - 4667 3
Украинцам предлагают новые правила на рынке аренды жилья4 ч. назад - 3151 6
В НБУ рассказали о новых методах мошенничества с платежными картамиВчера, 20:05 - 3080
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)3 ч. назад - 154
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 680
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 704 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4862 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1679