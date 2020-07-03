В Украине нашли самый перспективный углеводородный участок за 10 лет

Украинский геологоразведочный институт назвал Будищанско-Чутовский участок самым перспективным инвестиционным предложением с углеводородными залежами за последние десять лет. В рамках этой площади уже открыты три месторождения газа с запасами более чем 26 млн тонн условного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины.

“Месторождение Академика Шпака, на котором учтены запасы нефти категории С2, составляют 2730 тыс.т, категории С3 – 2006 тыс. т и перспективные ресурсы газа категории С3 – 1640 млн кубометров газа, Руновщинское месторождение – запасы свободного газа категории С2 – 507 млн ​​кубометров и категории С3 – 483 млн кубометров и Восточно-Руновщинское месторождение – запасы свободного газа категории С2 – 349 млн кубометров”, – говорится в сообщении.

Торги по Будищанско-Чутовскому участку состоятся 31 августа.

“Мы уверены, что инвестиционное предложение Будищанско-Чутовского участка интересно для рынка и ожидаем, что торги по нему будут ожесточенными и покажут существенный рост начальной стоимости лота”, – сказал председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.