0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Потребители на карантине: финансовые трудности и новые критерии для покупок (исследование)

Потребители на карантине: финансовые трудности и новые критерии для покупок (исследование)

COVID-19 изменил поведение потребителей: они испытывают финансовые трудности, активно используют цифровые технологии и более избирательны в принятии решений о покупке.

Об этом говорится в новом отчете KPMG International “Потребители и новая реальность». Исследование проведено в 12 странах и регионах в период с 29 мая по 8 июня 2020 года.

Около 40% респондентов испытывают финансовые трудности и поэтому сокращают свои дискреционные расходы. 13% откладывают крупные покупки. Соотношение цена/качество является единственным наиболее важным фактором при принятии решений (62%).

Как оплачивают покупки. Онлайн-покупки и бесконтактные платежи стали нормой для большинства потребителей:

  • для будущих покупок респонденты будут использовать карты и цифровые кошельки больше, чем наличные;
  • сокращается посещение магазинов или филиалов брендов. Если раньше покупки оффлайн предпочитали около 40% потребителей, то теперь только 26%;
  • каждый пятый потребитель утверждает, что он покупает продукты в интернет-магазинах (35%). При этом почти каждый второй потребитель, который изменил свои покупательские привычки, заявил, что новое поведение сохранится.

На что обращают внимание при совершении покупок:

  • личная безопасность потребителя (40%);
  • ассортимент товаров и услуг (37%);
  • предыдущий опыт (35%).

Меняется содержание доверия к компаниям со стороны потребителя. Ранее доверие означало, что бренд выполняет свои обещания. Теперь – под ним понимается приоритет потребностей потребителя, ощущение им безопасности и сохранности личных данных, которые должны быть надежно защищены. Молодые респонденты чаще обеспокоены экологической и социальной политикой компании.

Сервисы-помощники на карантине 🐱‍🏍

На втором плане находятся такие показатели как кадровая политика компании и прямая связь с брендом (19%), соответствие ценностей бренда личным ценностям и социальное поведение бизнеса (18%), позиция компании относительно окружающей среды (17%).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.