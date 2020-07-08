Потребители на карантине: финансовые трудности и новые критерии для покупок (исследование)

COVID-19 изменил поведение потребителей: они испытывают финансовые трудности, активно используют цифровые технологии и более избирательны в принятии решений о покупке.

Об этом говорится в новом отчете KPMG International “Потребители и новая реальность». Исследование проведено в 12 странах и регионах в период с 29 мая по 8 июня 2020 года.

Около 40% респондентов испытывают финансовые трудности и поэтому сокращают свои дискреционные расходы. 13% откладывают крупные покупки. Соотношение цена/качество является единственным наиболее важным фактором при принятии решений (62%).

Как оплачивают покупки. Онлайн-покупки и бесконтактные платежи стали нормой для большинства потребителей:

для будущих покупок респонденты будут использовать карты и цифровые кошельки больше, чем наличные;

сокращается посещение магазинов или филиалов брендов. Если раньше покупки оффлайн предпочитали около 40% потребителей, то теперь только 26%;

каждый пятый потребитель утверждает, что он покупает продукты в интернет-магазинах (35%). При этом почти каждый второй потребитель, который изменил свои покупательские привычки, заявил, что новое поведение сохранится.

На что обращают внимание при совершении покупок:

личная безопасность потребителя (40%);

ассортимент товаров и услуг (37%);

предыдущий опыт (35%).

Меняется содержание доверия к компаниям со стороны потребителя. Ранее доверие означало, что бренд выполняет свои обещания. Теперь – под ним понимается приоритет потребностей потребителя, ощущение им безопасности и сохранности личных данных, которые должны быть надежно защищены. Молодые респонденты чаще обеспокоены экологической и социальной политикой компании.

На втором плане находятся такие показатели как кадровая политика компании и прямая связь с брендом (19%), соответствие ценностей бренда личным ценностям и социальное поведение бизнеса (18%), позиция компании относительно окружающей среды (17%).