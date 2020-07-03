Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районам

В июне 2020 года средняя цена дома в Киеве составила 983 $/кв. м. По сравнению с мартом, средняя цена домов в Киеве увеличилась на 1,5%. В национальной валюте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,9% до 26 439 грн за 1 кв. м (±2,8%).

Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.

За год средняя стоимость домов увеличилась в долларах на 2,1%, а в гривнах на 3,7%.

Индекс роста в долларах составил 1,02, в гривнах – 1,04.

Цены в разных сегментах:

в 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 11 648 грн/кв. м (433 долл./кв. м);

в 20% домов высшего ценового сегмента – 46 967 грн/кв. м (1 746 $/кв. м).

Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 0,9%, и составила 891 $/кв.м.

В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале понижение средних цен наблюдалось в Днепровском (на 0,2%), Святошинском (на 0,3%), в остальных районах повышение – от 0,5% до 7,1%.



Скриншот из 100realty.ua

Где было больше всего предложения:

в Дарницком районе – 36%;

Соломенском – 13%;

Голосеевском – 12%;

Подольском – 9%.

Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Святошинском – 8%, Днепровском – 7%, Оболонском – 5%, Шевченковском – 4%, Деснянском – 4% и в Печерском – 2%.

Полные цены за дом:

преобладают дома в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. – 28%;

в ценовой категории до 100 тыс. долл. – 24%;

от 300 до 500 тыс. долл. – 18%;

от 200 до 300 тыс. долл. – 18%;