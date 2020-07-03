Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районам

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В июне 2020 года средняя цена дома в Киеве составила 983 $/кв. м. По сравнению с мартом, средняя цена домов в Киеве увеличилась на 1,5%. В национальной валюте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,9% до 26 439 грн за 1 кв. м (±2,8%).
Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.
За год средняя стоимость домов увеличилась в долларах на 2,1%, а в гривнах на 3,7%.
Индекс роста в долларах составил 1,02, в гривнах – 1,04.
Цены в разных сегментах:
Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 0,9%, и составила 891 $/кв.м.
В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале понижение средних цен наблюдалось в Днепровском (на 0,2%), Святошинском (на 0,3%), в остальных районах повышение – от 0,5% до 7,1%.
Скриншот из 100realty.ua
Где было больше всего предложения:
Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Святошинском – 8%, Днепровском – 7%, Оболонском – 5%, Шевченковском – 4%, Деснянском – 4% и в Печерском – 2%.
Полные цены за дом:
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