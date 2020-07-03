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Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районам

Сколько стоит частный дом в Киеве: данные по районам

В июне 2020 года средняя цена дома в Киеве составила 983 $/кв. м. По сравнению с мартом, средняя цена домов в Киеве увеличилась на 1,5%. В национальной валюте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,9% до 26 439 грн за 1 кв. м (±2,8%).

Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.

За год средняя стоимость домов увеличилась в долларах на 2,1%, а в гривнах на 3,7%.

Индекс роста в долларах составил 1,02, в гривнах – 1,04.

Цены в разных сегментах:

  • в 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 11 648 грн/кв. м (433 долл./кв. м);
  • в 20% домов высшего ценового сегмента – 46 967 грн/кв. м (1 746 $/кв. м).

Медианная цена квадратного метра домов увеличилась на 0,9%, и составила 891 $/кв.м.

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В долларовом эквиваленте, в прошедшем квартале понижение средних цен наблюдалось в Днепровском (на 0,2%), Святошинском (на 0,3%), в остальных районах повышение – от 0,5% до 7,1%.


Скриншот из 100realty.ua

Где было больше всего предложения:

  • в Дарницком районе – 36%;
  • Соломенском – 13%;
  • Голосеевском – 12%;
  • Подольском – 9%.

Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Святошинском – 8%, Днепровском – 7%, Оболонском – 5%, Шевченковском – 4%, Деснянском – 4% и в Печерском – 2%.

Полные цены за дом:

  • преобладают дома в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. – 28%;
  • в ценовой категории до 100 тыс. долл. – 24%;
  • от 300 до 500 тыс. долл. – 18%;
  • от 200 до 300 тыс. долл. – 18%;
  • от 500 тыс. долл. – 12%.
По материалам Finance.UA
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